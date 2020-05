Vier nieuwe sterfgevallen in Den Haag: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Meerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van vrijdag 15 mei.

• Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds gisteren met twee gestegen. In de omliggende gemeentes kwamen er geen ziekenhuispatiënten bij.

Bekijk de aantallen en stijgingen in onderstaande grafiek.

Het aantal sterfgevallen is gestegen naar 317. Alleen in Den Haag kwamen er sinds gisteren meldingen van doden door corona binnen.

• Ondanks de coronacrisis is er nog steeds vraag naar kantoorruimte in Den Haag. De kantorenmarkt van Den Haag staat er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE. De leegstand is nog steeds historisch laag (4,4 procent) en overheidsinstellingen zijn nog steeds op zoek naar 100.000 vierkante meter kantoorruimte in de stad.

• Het Kunstmuseum Den Haag opent op 1 juni weer zijn deuren voor publiek. In de tussentijd wordt in het museum gewerkt om te voldoen aan de anderhalvemeterregels. Bezoekers kunnen straks kiezen uit twee routes om te zorgen dat het eenrichtingsverkeer in het gebouw overeind blijft.