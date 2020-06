Vier nieuwe sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 9 juni.

• In de afgelopen 24 uur is door het RIVM één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in Den Haag. In de omliggende gemeentes kwamen er geen nieuwe meldingen bij.

Ziekenhuisopnames (tot en met 9 juni) Den Haag 330

Rijswijk 36

Wassenaar 9

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 24

Zoetermeer 51

Westland 57

Midden-Delfland 4

• In de afgelopen 24 uur zijn door het RIVM vier nieuwe sterfgevallen gemeld in Den Haag en omstreken. In Den Haag kwamen er drie doden bij, in Zoetermeer één.

Overleden patiënten (tot en met 9 juni) Den Haag 232

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 11

Leidschendam-Voorburg 15

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 16

Zoetermeer 13

Westland 30

Midden-Delfland 0

Verder in het coronanieuws

• Woedend zijn ze, de drie horeca-ondernemers aan de Burgwal in Delft die ook in tijden van corona hun brood proberen te verdienen. In tegenstelling tot alle fraaie beloften krijgen ze niet de beschikking over extra terrasruimte. ,,We zetten onze tafels en stoelen nu maar illegaal neer.”

• Binnen de muren van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft de afgelopen twee maanden een felle strijd gewoed tegen het coronavirus. De eerste slag is gewonnen. Maar de wonden zijn vers. Over wat er tussen begin maart en nu is gebeurd, kan een boek worden geschreven. Nu de situatie (voorlopig?) bijna normaal is, kan er even worden teruggeblikt. ,,We hebben met zijn allen wel iets meegemaakt”, zegt Tim Penning, verpleegkundige Interne Geneeskunde, die ingezet is op de speciaal ingerichte Covid-afdeling.

• Er zijn geen leerlingen van de Haagse basisschool De Springbok besmet met corona. Dat is de uitslag van de test die gedaan werd bij een aantal leerlingen, nadat bekend werd dat twee docenten van de basisschool corona hadden. De school gaat vandaag weer open.

Nazorgpolikliniek

• Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft tot nog toe ongeveer zestig patiënten kunnen helpen in de speciale nazorgpolikliniek. Die is bedoeld voor mensen die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt. Ze kunnen in de kliniek worden geholpen bij hun herstel door de longartsen Marc van Lanen en Ronald van Rossem.

• Het nieuws dat Paleis Noordeinde dit jaar niet opengaat voor het publiek is slecht gevallen bij D66. De partij vraagt premier Rutte waarom het Haagse werkpaleis deze zomer niet open kan, terwijl tal van musea wel op aangepaste wijze de bezoekers kunnen ontvangen.