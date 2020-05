Vier nieuwe sterfgevallen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

UpdateMeerdere keren per dag praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van woensdag 20 mei.

♦ Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), is gestegen naar 302. Dat is er één meer dan gisteren blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In de omliggende gemeenten bleef het aantal ziekenhuisopnames gelijk.

In totaal zijn er nu in Den Haag en omstreken 544 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.

Ziekenhuisopnames t/m 20 mei Den Haag 302

Rijswijk 33

Wassenaar 8

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 23

Zoetermeer 49

Westland 58

Midden-Delfland 4

♦ Aantal overleden coronapatiënten

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur twee overleden coronapatiënten gemeld. In totaal zijn er zijn nu 208 Hagenaars overleden sinds de crisis. In Rijswijk en Westland stierf één inwoner aan de gevolgen van het virus. In de omliggende gemeenten blijft het aantal overledenen gelijk. In Delft zijn er nu in totaal 12 mensen overleden, hetzelfde geldt voor Zoetermeer.

Overleden patiënten t/m 20 mei Den Haag 208

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 10

Leidschendam-Voorburg 14

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 15

Zoetermeer 12

Westland 29

Midden-Delfland 0 De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

♦ Reddingsbrigade Nederland roept strandgasten op om zich bewust te zijn van de risico's van het zwemmen in open water. Door de coronacrisis is er niet overal toezicht en zijn minder reddingsbrigades actief. Op plekken waar wel toezicht is, gelden voor de reddingsbrigade restricties en aangepaste werkwijzes vanwege het virus.

♦ De horeca in Den Haag mag vanaf 1 juni in beperkte vorm weer open. Terrassen krijgen de ruimte om weer bezoek te ontvangen. Maar naast de horeca zijn meer attracties en toeristische trekpleister al wekenlang gesloten én bezig om hun ruimte zo in te richten dat er voldaan wordt aan de coronamaatregelen. Een aantal zijn inmiddels in aangepaste vorm weer opengegaan. Zie hier een overzicht!