Vier personen aangehouden bij protest, rust in Den Haag lijkt teruggekeerd

Persoon bekneld doordat ME-busje tegen bouwcontai­ner rijdt

20:35 Een dienstvoertuig van de Mobiele Eenheid (EM) is vanavond tegen een bouwcontainer gereden. Een persoon, mogelijk een agent, is hierdoor waarschijnlijk bekneld geraakt tussen de container en de muur. Het slachtoffer is zwaargewond.