Vier personen overleden en 202 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 24 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 202 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 161.



In Den Haag kwamen er 99 besmettingen bij, in Delft 18, in Westland 28 en in Zoetermeer 24.



Vier Hagenaars zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

Het RIVM heeft in heel Nederland 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen dinsdag- en woensdagochtend. Dat is precies in lijn met het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. Gisteren werden volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag 4201.



Uit de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een ‘derde golf’ in de coronapandemie.

Verder in het coronanieuws

Versoepelingen

Het kabinet gaat een ‘klein beetje meer risico nemen’ met het coronavirus. Premier Mark Rutte kondigde gisteravond verschillende versoepelingen aan zoals heropening van de middelbare scholen en de contactberoepen.

Leukste vakantieuitjes op een rij

Het is de woensdag van de voorjaarsvakantie, midden in de lockdown. Goede kans dat je als (groot)ouder even niet meer weet hoe je de rest van de vrije dagen moet vullen met activiteiten voor kinderen. Deze krant zet activiteiten op een rijtje waarvoor je maximaal een uurtje moet rijden.

Meld je nu voor een prik als je ernstig overgewicht hebt

Huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen roepen mensen met ernstig overgewicht op zich te melden, want zij krijgen nu als eerstvolgende een coronaprik.

OPROEP

Een dikke streep uitgroei, centimeters dode en gespleten puntjes of een heel onverwachte coupe geknipt door een familielid dat ineens noodgedwongen amateurkapper is? Nu de professionele kappers al dik twee maanden dichtzitten, beginnen de coronacoupes van inwoners uit Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer behoorlijk uit de hand te lopen. Heb jij inmiddels ook een coronakapsel? Deel je ‘coupe ravage’ met ons! En vertel ons wat er met je haar moet gebeuren! Reacties kunnen doorgeplaatst worden in de krant. Mocht je er meer over kwijt willen, geef bij het sturen ook het 06-nummer door!

Kappers gaan weer open

Kapster Shirley Graaf is gelukkig, want de kappers mogen weer knippen.

