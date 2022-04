Vier Polen verdacht van gewelddadige dood landgenoot (44) in Haagse Laakkwartier

Protest­mars vraagt aandacht voor escalerend geweld tegen Palestij­nen

Lokale studentengroepen hebben zaterdag in solidariteit met Palestina geprotesteerd in Den Haag. Tegelijkertijd was er een demonstratie in Maastricht. De acties zijn een directe reactie op het escalerende geweld dat de Israëlische politie- en legermacht de afgelopen weken gebruikte tegen Palestijnen.

23 april