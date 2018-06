Vier van de vijf ‘zeer zwakke’ scholen in Nederland komen uit Haagse regio

Het gebeurt niet snel dat de onderwijsinspectie een ‘zeer zwak’ oordeel velt. Van de ruim 600 middelbare scholen in Nederland hebben vijf de slechtste beoordeling. Het is een serieuze wake-upcall voor de schoolbesturen. Als zij de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs na een jaar niet hebben verbeterd gaat er een brief naar de minister. Die kan in het ergste geval de financiering van de afdeling stoppen.

Van de vijf scholen die in de ‘schaamlijst’ voorkomen zijn er vier gevestigd in de brede Haagse regio: De havo van het Wateringse Veld College (WVC) in Den Haag, Stedelijk College (vmbo k en gt) in Zoetermeer, Lentiz (vmbo gt) in Maassluis en de havo van het Grotius College in Delft.

Dat er veel scholen uit deze regio op staan is opvallend, maar puur toeval, zegt bestuurder Maarten Schoon van Scholengroep ZuidWest (waar WVC onder valt). ,,Het zou een excuus zijn om te zeggen dat het ligt aan het docententekort. Ik steek de hand in eigen boezem.’’

Waarschuwing

Voor zijn school kwam de rode kaart niet als een verrassing. ,,Toen ik in 2016 aantrad, had de havo al diverse attenderingen en waarschuwingen gehad. Daar is door de toenmalige leiding niet adequaat op gereageerd.’’ Schoon verving in 2016/2017 de voltallige schoolleiding en er volgden maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

Dat voorkwam niet dat de inspectie eind 2017 met haar vernietigende oordeel kwam. De inspectie constateerde serieuze tekortkomingen: te veel leerlingen stroomden naar een lager onderwijsniveau, bleven zitten of zakten voor het examen. Op vrijwel alle examenvakken scoorden de havo-leerlingen (ver) onder de norm. ,,Sindsdien is er veel verbeterd. We willen de beste school van Den Haag worden.’’