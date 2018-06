Vier verdachten aangehouden na steekpartij in Keizerstraat

Buurt komt op voor gezondheid leerlingen Britse School

10:05 Leerlingen en medewerkers van de nieuwe Britse School die in Leidschenveen wordt gebouwd, lopen risico vanwege de slechte luchtkwaliteit in die wijk. Dat stelt de Bewonersorganisatie Leidschenveen in zijn bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Den Haag wil afgeven.