Vier verdachten aangehouden voor drughandel in Den Haag

In een onderzoek naar drugshandel heeft de politie gisteren vier verdachten aangehouden. De eerste aanhouding is die van een 33-jarige man in een bedrijfspand aan de Hoefkade. Daar vonden agenten spullen met een dubbele bodem, waar waarschijnlijk verdovende middelen in worden vervoerd. Tijdens de doorzoeking meldde zich een tweede verdachte, van 39 jaar.



Daarnaast werden nog drie woningen in Den Haag doorzocht. In de Kemperstraat werd een derde verdachte, een 40-jarige man, aangehouden nadat er in een verborgen ruimte zo'n twee kilo cocaïne en twee vuurwapens werden aangetroffen.



In de Beetsstraat werd de vierde verdachte, 37-jarige man, aangehouden. In die woning troffen agenten ruim 180 XTC-pillen aan, kilo's aan versnijdingsmiddelen en verpakkingsmaterialen voor drugshandel. In een woning aan de Forellendaal werden drugsgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.