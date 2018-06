Vier verdachten uit Enschede aangehouden na steekpartij in Scheveningen

Lopers Nacht van de Vluchte­ling wandelen Grote Markt op

10:29 Voor de meeste deelnemers van de Nacht van de Vluchteling zit de lange reis er op. Eén van de routes begon in de Maassilo in Rotterdam en eindigt op de Grote Markt in Den Haag. Daar stromen nu de deelnemers grotendeels binnen.