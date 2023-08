Vier vrouwen maakten ‘hondsbrutaal misbruik van ouderen’, kostbare sieraden en grote bedragen gestolen

Gedane zaken Dido herdenkt haar vader: ‘Al heeft hij alles overleefd, ik vind hem toch ook een oorlogs­slacht­of­fer’

Op veel plaatsen in Den Haag worden vandaag het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog en alle gevallenen in Nederlands-Indië herdacht. Schrijfster Dido Michielsen is dan in gedachten bij haar vader. ,,Al heeft hij alles overleefd, ik vind hem toch ook een oorlogsslachtoffer”, zegt ze in haar boek ‘De erfenis van mijn vader’.