Vierde verdachte: 19-jarige in cel aangehouden voor fatale steekpartij op de Scheveningse Pier

Kritiek op aanpak gemeente energie­tran­si­tie: ‘Mensen 30 jaar uitleveren aan fossiel warmtenet is crimineel’

7 september Hagenaars die zelf plannen maken om hun huizen aardgasvrij te maken, lukt dat niet omdat de gemeente Den Haag niet meewerkt. Er is flinke kritiek op de manier waarop Den Haag de energietransitie aanpakt. In de gemeenteraad waarschuwden ze dat het opdringen van collectieve stadsverwarming burgers, die van goede wil zijn om te verduurzamen, in de gordijnen jaagt.