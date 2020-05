Viertal uit vermoedelijk Den Haag gezocht voor extreem zware mishandeling tijdens carnaval

In een eettent in Vlijmen barst op zondag 23 februari een chaos uit. Een bewakingscamera filmt hoe mensen elkaar schoppen, slaan en elkaar aanvallen met barkrukken. ‘Ook is er een poging tot doodslag te zien. Zeer heftige beelden’, meldt de politie.

De poging tot doodslag gaat om een van de slachtoffers die bewusteloos op de grond ligt en alsnog schoppen tegen zijn hoofd krijgt. De man wordt met verwondingen in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is inmiddels verbeterd.

Opsporingsprogramma

In een persbericht richt de politie zich tot de daders, vermoedelijk vier mannen uit Den Haag of omgeving. ‘Jullie waren tijdens Carnaval betrokken bij deze massale vechtpartij in Vlijmen’, valt te lezen. Het viertal krijgt een week tijd om zich te melden bij de politie. ‘Zo niet, kom je herkenbaar in beeld in onze opsporingsprogramma’s.’