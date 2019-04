Viertal vlucht na poging woningoverval Rijswijkseweg

Even vragen aan Najaarsker­mis weg van het Malieveld: ‘Jammer, want kermis is begrip’

9:55 Komend najaar is de allerlaatste van een lange reeks najaarskermissen op het Malieveld. De gemeente zegt ruimte te willen maken voor grote evenementen en concerten rond Prinsjesdag. Daarvoor is het Malieveld de uitgelezen locatie in Den Haag.