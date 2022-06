Vijf aanhoudingen rond boerenprotest in Den Haag, volgens politie vier van ‘anti-overheidsgroep’

De politie in Den Haag heeft dinsdag vijf personen aangehouden. Een van hen deed mee aan het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet en is opgepakt wegens belediging. Vier anderen die volgens de politie bij een soort ‘anti-overheidsgroep’ lijken te horen, werden aangehouden voor openlijk geweld (twee personen) en belediging (een persoon). De vierde werd aangehouden voor het overtreden van een gebiedsverbod.

Een groep van enkele tientallen anti-overheidsdemonstranten, die de afgelopen jaren ook vaak aanwezig was bij protesten tegen het Nederlandse coronabeleid, raakte na het vertrek van de boeren nog verzeild in een kleine schermutseling nabij het station Den Haag Centraal. Na ingrijpen van de politie keerde de rust in het centrum van de stad terug.

In het hele land en ook in Den Haag protesteerden boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Den Haag arriveerden boeren met tractoren, voor een zijingang van de Tweede kamer stonden twee koeien. Binnen in het Kamergebouw volgden tientallen boeren de stemming over de moties over het stikstofbeleid.

Enkele tientallen boeren hebben zich vanmiddag verzameld in het centrum van Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid.

Het kabinet wil de ammoniakuitstoot van de landbouw gemiddeld met 40 procent omlaag brengen, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden.

Na de stemmingen in de Kamer vertrokken de meeste boeren uit Den Haag. Een deel van de actievoerders reed met trekkers richting het zuidoosten van Den Haag, door de Victory Boogie Woogietunnel. Of ze naar een andere locatie gaan of terug naar huis zijn, is onduidelijk.

