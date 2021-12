Vijf auto's betrokken bij kettingbotsing in Den Haag

Verdachte Otis R. voor rechter voor doodslag van Chakib (36) in Delft

Vandaag staat Otis R. voor de rechter die wordt verdacht van doodslag op Chakib (36). Hij komt voor op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de gewelddadige dood van het slachtoffer in De Colignystraat in Delft op 1 september vorig jaar. Verslaggever Michiel van Gruijthuijsen is bij de rechtszaak en twittert live mee.

15 december