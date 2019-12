Vijf elektrische auto’s delen met 29 gezinnen? In de Bomenbuurt bewijzen ze dat het kan

Vier jaar cel voor roof van 42 vuurwapens in Wateringen

17:56 De Haagse rechtbank heeft Freek van S. (47) veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een inbraak in een legale wapenzaak in Wateringen, waarbij 42 handvuurwapens werden buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) had zes jaar geëist. Het is bang dat de gestolen wapens gebruikt zullen worden door criminelen.