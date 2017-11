Vijf extra shows toegevoegd aan The Boss-tour

Wat begon als een eenmalig optreden in poptempel Het Paard, begint langzamerhand een heuse toer door Nederland te worden. De Haagse zanger Tim Akkerman heeft opnieuw extra The Boss-concerten aangekondigd.

In juli maakte de voormalig leadzanger van Di-Rect bekend eenmalig in de huid te kruipen van zijn grote idool: Bruce - The Boss - Springsteen. Dat gebeurt op 27 januari in Het Paard. De kaartjes daarvoor waren binnen 24 uur uitverkocht.

Door de grote vraag kwamen er de maanden daarna extra optredens bij, waarvan de verkoop ook hard ging. Daarmee stond de teller tot voor kort op vijf The Boss-optredens van de zanger. Dat aantal is nu verdubbeld. 'Hoe te gek is dit! Er komen nog extra 'Tim Akkerman Sings The Boss' shows aan!', schreef de zanger onlangs op zijn facebookpagina. Het gaat om vijf nieuwe optredens in onder meer Sneek.

The River