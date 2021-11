Vijf gewonden bij forse aanrijding op Lozerlaan, weg afgesloten en tramverkeer tijdelijk gestremd

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Jaap Edenweg. ,,Er zijn op dit moment wegwerkzaamheden gaande op het kruispunt en daarom is de verkeerssituatie gewijzigd”, legt calamiteitensite Regio15 uit. ,,Er staan verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden, maar vermoedelijk door een voorrangsfout zijn de twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.”

Gebarsten

De schade aan de wagens is aanzienlijk. De voorkanten zijn door het ongeval flink ingedeukt en bij één van de wagens is de voorruit gebarsten. Beide voertuigen zijn total-loss en moeten worden afgesleept door een berger.

De Lozerlaan, een belangrijke verkeersader in Den Haag, is afgesloten. ,,Dit zorgt voor de nodige hinder.” Ook het tramverkeer is tijdelijk gestremd. Tram 4 moet hierdoor omrijden. De halten bij de Beresteinlaan komen hiermee in beide richtingen te vervallen.



De verkeerspolitie onderzoekt de zaak.