Vijf gewonden door brand in portiekflat aan Erasmusweg, bewoner probeert te vluchten via regenpijp

In een portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag woedde vanochtend brand op de begane grond. Door de rook konden bewoners van de flat niet via het portiek naar buiten vluchten. Bewoners werden met hoogwerkers van de brandweer van hun balkons gehaald. Een bewoner is gewond geraakt nadat deze via een regenpijp naar beneden wilde klimmen.