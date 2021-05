Vijf gewonden door brand in winkel in Den Haag

Update Pro-Palestina-de­mo Den Haag: politie bekogeld, agent in gezicht geslagen

15 mei In Europese steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit solidariteit met de Palestijnen. In Parijs zette de politie traangas en waterkanonnen in en in Leipzig dreigde antisemitische betogers een pro-Israël-demonstratie te verstoren. In Den Haag waren meerdere pro-Palestina-demonstraties. Daar werd de politie bekogeld en een agent in zijn gezicht geslagen.