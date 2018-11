Vijf Hagenaars aangehouden na bedreiging in woning Houtwijk

Vrouw veroor­deeld voor brandstich­ting in Haagse wijk Kortenbos

16:51 Een 41-jarige vrouw is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege brandstichting in een huurwoning in de Haagse wijk Kortenbos begin dit jaar. Voordat ze naar haar werk ging, zou ze op twee plekken in het huis brand hebben gesticht.