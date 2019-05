Vijf jaar cel geëist tegen 36-jarige Mohamed D. voor bezit van xtc en poging doodslag

D. sloeg in november 2018 op de vlucht in een verduisterde Mercedesbus, toen hij een stopteken kreeg van de politie. Een wilde achtervolging door Voorburg volgde. Onder meer een vader en kind konden ternauwernood het trottoir opschieten. Ook een agent wist nét een botsing te voorkomen.



Kort daarna vluchtte D. de bus uit, maar hij werd op het station in Voorburg aangehouden. Ook pakte de politie zijn bijrijder Soufian A. (30) op. In hun wagen troffen de agenten 102.755 xtc-pillen aan in twee grote tassen. In het huis van D. in Doorn lagen nog eens een paar honderd pillen.