Vijf jaar cel geëist tegen ‘duce’ van vermeende zakkenrollersbende

Ivan I. stond in de telefoon van een medeverdachte als ‘duce’ aangeduid. Ook stond de Bulgaar bekend als ‘patron’ en bij zijn aanhouding zeiden buurtbewoners dat hij de leider was van een zakkenrollersbende. Het Openbaar Ministerie houdt in de rechtszaak van vandaag vol dat het de 45-jarige I. is die ervoor zorgde dat honderden i-Phones in Nederland werden gerold en in Bulgarije in winkels kwamen te liggen.

Hij werd in juli 2017 aangehouden toen hij naar Bulgarije wilde reizen. Met een fles whiskey in de hand bij zijn Mercedes - ‘ik was een paar dagen later jarig en wilde dat vieren in Bulgarije’ - werden hij en zijn vrouw Yordanka I. aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen, omdat acht gestolen telefoons via de app Find my i-Phone te traceren waren.

In de kofferbak vond de politie een koeltas met daarin, verstopt tussen de chocola en snoep, een tas met vijf telefoons. Een daarvan was enkele dagen eerder in Amersfoort gestolen. Uit onderzoek op de laptops van Ivan I. bleek dat er tussen de 600 en 700 i-Phones mee verbonden waren geweest. Ongeveer 250 daarvan waren als gestolen opgegeven.

Stapels telefoons

I. houdt vol dat hij de telefoons repareerde. Zo kwam hij ook aan het geld voor de Mercedes van 32.000 euro, waarvoor hij bijna 15.000 euro contant afrekende. Want volgens de belastingdienst had hij geen inkomen, behalve de toeslagen die hij ontving, zoals kinderbijslag. De dochter van I., die in 2017 twee maanden in Nederland was, zegt niets te hebben gezien van een reparatiebedrijfje. Tegen de politie verklaarde ze dat vader en moeder vooral thuis zaten.

Ook zei I. geld verdiend te hebben met kamerverhuur in het tweekamerappartement in Den Haag waar hij zelf ook met zijn vrouw en kind woonde en met de verhuur van auto’s. Op papier was daar echter niets van terug te vinden.

Het Openbaar Ministerie gelooft daarom niks van dat verhaal. Ook omdat er op de telefoons en laptops foto’s werden gevonden met daarop stapels telefoons en stapels geld. En er werden prijslijsten van telefoonmodellen uitgewisseld. De officier van justitie eist daarom vijf jaar cel tegen de man en wil bovendien dat I. ruim 200.000 euro betaalt die hij verdiend zou hebben met de verkoop van de mobieltjes.

Telefoonwinkel

Tegen de andere hoofdverdachte, Vasil K., werd drie jaar cel geëist. De 49-jarige Bulgaar zou in Ruse een telefoonwinkel met de naam Occasion Den Haag hebben gerund waar telefoons werden verkocht die in Nederland gestolen zouden zijn gestolen. K. had dat aanvankelijk bekend: ‘Heel Ruse heeft telefoons van mij gekocht, in heel Bulgarije bestelden ze die bij mij’, las de rechter voor uit het dossier. Hij omschreef de Bulgaarse zakkenrollers als ‘seizoenswerkers’ die voor tien tot vijftien dagen naar Nederland kwamen en daarna weer vertrokken.

Later kwam Vasil K. op die verklaring terug. ,,De politie heeft gewoon opgeschreven wat ze wilde. Er werd niet goed getolkt, ik begreep de vragen niet.” Toch vond de officier dat beide mannen ‘betrouwbare afnemers’ waren van de zakkenrollers.

Twee Bulgaarse vrouwen stonden terecht voor dat zakkenrollen. Malina T., de ex-vrouw van Vasil K., en Zlatka Y, schoondochter van Malina en Vasil. Zij sloegen onder meer toe aan de Leyweg in Den Haag. Daar zijn camerabeelden van. Maar beide vrouwen houden vol dat zij niet de personen zijn die daarop te zien zijn. Tegen hen eiste het OM zes en vier maanden cel. Tegen de vrouw van ‘duce’ Ivan I. werd ook vier maanden cel geëist voor witwassen en heling. Het was haar rekening waarop vanuit Bulgarije bedragen gestort werden. Zij ontkende daar iets van geweten te hebben.