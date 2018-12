Vijf jaar cel voor opslag drugschemicaliën en wapenbezit

D. werd in maart dit jaar opgepakt nadat aan de Schieweg in Delft ruim 1500 kilo grondstoffen voor synthetische drugs was gevonden in opslagruimten die hij huurde. De politie vond er bovendien 30.000 XTC-pillen en 55 kilo MDMA-poeder voor handen. En er lagen spullen in de loods voor de vervaardiging van de synthetische drugs, zoals gasmakers en vloeistofpompen.



Tijdens de zitting twee weken geleden zei Robin van D. dat hij de opslagruimten voor iemand anders had gehuurd. Een naam wilde hij niet noemen. ,,De verdachte hield zich bezig met zware criminaliteit”, concludeerde de officier van justitie. Volgens haar had hij de vuurwapens in huis om zich mogelijk te verdedigen tegen andere drugscriminelen. Ook bezat hij zogenaamde ‘jammers’, zenders die afluisterapparatuur van de politie verstoren. Agenten vonden bij hem tevens een geldtelmachine.



De officier van justitie eiste twee weken geleden tegen de Hagenaar al een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Volgens haar gebruikte Robin van D. het verdiende drugsgeld voor een luxe leventje , met bezoekjes aan een dure club in Ibiza. De verdachte ontkende dat.



