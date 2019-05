Vijf jaar cel voor pastor van Ghanese kerk in Den Haag na misbruik meisjes

De rechtbank vindt dat D. over een periode van ruim vijftien jaar, tussen 2001 en 2016, zijn gezag- en vertrouwenspositie ernstig heeft misbruikt. De ontucht, waaronder binnendringen, gebeurde onder meer als hij de meisjes klusjes liet opknappen in zijn huis. De rechtbank vindt de verklaringen van de twee slachtoffers en hun moeder betrouwbaar.

Ook gesprekken van het gezin met D., die heimelijk zijn opgenomen, aanvaardde de rechtbank als ondersteunend bewijs. Daarin gaf hij de seksuele handelingen min of meer toe.



De verdachte mag van de rechtbank ook zeven jaar lang niet optreden als pastor of geestelijk leider. Verder moet hij de inmiddels volwassen slachtoffers ieder 5000 euro schadevergoeding betalen. De straf is een jaar lager dan was geëist.



