Vijf jaar celstraf na ‘gewetenloos en laaghartig’ oplichten bejaarden

Hagenaar Jacobus W. (46) is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het oplichten of bestelen van een twintigtal slachtoffers. Het ging in nagenoeg alle gevallen om bejaarden in de Haagse regio.

Zijn handlanger Martinus B., zelf ook niet meer de jongste (72), kreeg drie maanden cel. De rechtbank sprak een andere man die door het Openbaar Ministerie werd gezien als handlanger, Gerardus de H. (66) uit Voorburg, is vrij wegens gebrek aan bewijs.



De al vele malen eerder veroordeelde W. belde in 2016 en 2017 bijvoorbeeld ‘als politieman’ aan bij ouderen in Den Haag, Voorburg, Rijswijk, maar ook in de bollenstreek en in het Westland. De dader liet de slachtoffers dan een goudkleurige penning zien en zei dat er in de buurt was ingebroken. Hij kwam zogenaamd ‘sloten controleren en juwelen registreren’.

Dominant

Hij liep meteen dominant en intimiderend de woning binnen. Daar bewoog hij zich snel door de verschillende kamers en gaf de overrompelde slachtoffers allerlei bevelen en opdrachten. Zo ontdeed hij een slachtoffer van haar sieraden terwijl zij in een stoel zat. Soms deed W. zich voor als aannemer of reparateur. Zo maakte hij een slachtoffer wijs dat zij haar goud moest afdoen omdat hij met een bijtend middel een lekkage moest verhelpen. Na afloop was het goud natuurlijk verdwenen. Ook creëerde hij zelf een keer een ‘lekkage’ door de kraan in de keuken open te zetten. Vervolgens draaide hij de sifon los, waarna hij het slachtoffer brutaalweg opdroeg te gaan dweilen en hij zelf op rooftocht ging door de woning.



Enkele malen leidde handlanger Martinus B. een slachtoffer af als W. sieraden, geld en bankpassen roofde. Achteraf belde W. een van zijn slachtoffers zelfs nog op ‘als bankmedewerker’. Hij vroeg dan naar de pincode van de gestolen pas. Met alle ontvreemde bankpassen bij elkaar pinde hij voor duizenden euro’s. De gestolen sieraden hadden soms grote emotionele waarde. Het oudste slachtoffer, een vrouw uit Den Haag, was 95 jaar. Zij werd door W. omver gelopen in haar woning.

Brutaal