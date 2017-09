Vijf jaar geëist na ruzie om drugs in Gheijnstraat

Ruthneyson F. (22) is volgens de officier van justitie een 'heetgebakerd mannetje' dat tijdens een drugsruzie op de Gheijnstraat in Den Haag een zwerver met een mes te lijf ging. De aanklaagster eist vijf jaar cel tegen de Hagenaar wegens een poging tot doodslag.

In de ochtend van 5 februari vond de politie het zwaargewonde slachtoffer op straat. Hij bleek vijf maal gestoken in het bovenlichaam en had een klaplong en een gebroken rib. Het slachtoffer is een dakloze Irakees.

De aanleiding zou een ruzie over drugs zijn. De zwerver wilde in natura betalen, met een sieraad en een ontharingsapparaat. F. wilde geld zien en niets anders. Volgens de verdachte werd hij als eerste met een mes aangevallen en had hij gestoken uit zelfverdediging. Dat verhaal ging er niet in bij de officier van justitie. Volgens haar was drugsdealer F. de enige agressor.

De advocaat van F. meent dat de rechtbank niet mag afgaan op de verklaringen van het Irakese slachtoffer. In eeste instantie had hij verklaard dat hij op straat ruzie had gekregen met een andere moslim over het geloof.