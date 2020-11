Vijf jaar na V&D: hoe het warenhuis nog steeds deel uitmaakt van ons leven

Salaris Beveiliger Sjoerd (29) verdient nu netto 800 euro meer dan in zijn vorige baan

1 november Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sjoerd (29) is bewapend beveiliger. Hij werkt 36 uur in de week, onder andere in de gevangenis, bij rechtbanken, als politieondersteuning en als arrestantenverzorger.