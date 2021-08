Vijf jonge zwemmers in de problemen in Scheveningen door stroming: staan weer veilig op de kant

UPDATE SSV Toofan verbijs­terd na tragisch overlijden van voorzitter Johan: ‘Hij stond voor iedereen klaar’

1 augustus Voetbalclub SSV Toofan is in shock door het tragische overlijden van voorzitter Johan Gangadajal (82). De man raakte vrijdagmiddag zwaargewond bij een tramongeval op de Monseigneur van Steelaan in Voorburg en overleed kort daarna in het ziekenhuis. ,,Dit is verschrikkelijk’’, zegt bestuurslid Basant Chitan.