Vijf jongens en een meisje (15) gearresteerd tijdens rellen Duindorp

De politie heeft gisteravond zes stenengooiende tieners aangehouden tijdens de rellen in Duindorp. Het gaat om vier jongens van 16 jaar oud, een jongen van 15 jaar en een meisje van 15 jaar.

Tijdens de ongeregeldheden gisteravond werden stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid gegooid. Ook werden er containers in brand gestoken. Een politiehelikopter cirkelde boven de wijk om alles in de gaten te houden. Rond middernacht keerde de rust terug in de wijk.

In totaal zijn er gisteren twaalf relschoppers opgepakt in de leeftijd van 15 tot 58 jaar voor belediging, openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan een bevel of vordering. Alle verdachten zitten nog vast en moeten nog verder worden verhoord.

Hoge eisen

De afgelopen dagen is het onrustig in Duindorp nadat was besloten dat er dit jaar met oud en nieuw geen groot vreugdevuur zal zijn. De organisatie van het Duindorpse vreugdevuur trok de stekker uit het plan vanwege de (te strenge) eisen die de gemeente stelt.

Bekijk hier de beelden van gisteravond.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!