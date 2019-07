Vijf maanden cel geëist tegen Haagse billenknijper: ‘Aanranding was niet de bedoeling, ze had kleren aan’

In maart 2018 zag een Haags meisje (17) een man vanaf een balkon naar haar staren. Toen zij verder liep, voelde ze dat iemand haar nek likte. Dat het meisje aangaf daarvan niet gediend te zijn, maakte geen indruk. De man zoende haar, kneep in haar billen en borsten en betaste haar vagina.

Een maand later was het raak in de Walnootstraat in Den Haag. Daar werd een vrouw achtervolgd, de pas afgesneden en in haar billen geknepen en betast. De Haagse maakte een foto van de dader en belde 112. Het signalement van de dader deed de politie denken aan A., die al twee keer eerder is veroordeeld voor een aanranding. Bij zijn ouders troffen agenten A. aan in hetzelfde pak als de dader draagt op de foto van het slachtoffer. Ook de andere vrouw deed aangifte.

Beide vrouwen zeggen te kampen met psychische problemen na de aanranding. ,,Ik ben nog steeds woedend dat hij me een machteloos gevoel gaf. Hij moet vrouwen met rust laten”, liet het tweede slachtoffer weten. Zij eist een schadevergoeding van meer van 1900 euro. De eerste vrouw wil 775 euro van A. zien.

‘Vrijspraak’

De Hagenaar, die volgens de officier van justitie ook sterk verminderd toerekeningsvatbaar is, zegt tijdens de zitting niks meer van de incidenten te weten. Dat terwijl hij aan de politie had toegegeven dat hij de vrouwen had aangeraakt. ‘Maar aanranding was niet de bedoeling, ze had kleren aan’, zei hij toen tegen agenten.

Voor een van de aanrandingen moet vrijspraak volgen, vindt de advocaat. In haar aangifte had het slachtoffer het over een ‘duidelijk kaalgeschoren’ man. ,,Maar mijn cliënt is natuurlijk kalend. Dat is iets heel anders.” Ze wil dat de Hagenaar een volledig voorwaardelijke straf krijgt opgelegd.

Naast een celstraf wil de officier van justitie dat A. beschermd gaat wonen om te voorkomen dat hij weer gaat billenknijpen. Ook moet hij uit de buurt van de slachtoffers blijven. Omdat de man in zijn proefperiode van een eerdere veroordeling weer de fout in ging, moet hij nu ook daarvoor nog een maand de cel in, aldus de aanklaagster.

De uitspraak volgt op 30 juli.