Vijf maanden cel vanwege roof laptops uit Haagse Hogeschool

Daar gaat je geld: er komt een gamehal op Kijkduin

Ben jij een kei in zombies neerschieten? Spring jij net zo handig als King Kong door het oerwoud in een vr game of ben je meer van het racen. Spaar maar alvast je muntjes, want op Kijkduin opent deze zomer een arcadehal met heel veel spellen.