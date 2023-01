Vijf maanden cel voor 34-jarige Hagenaar die volle bus van pakketbezorger stal

Verbijsterd zag de pakketbezorger hoe de man in zijn bestelauto wegreed. Niet alleen de pakketjes van vijftig klanten zaten in de wagen, ook wat persoonlijke spullen kreeg de bezorger nooit meer terug.

De politie startte een onderzoek en had al snel camerabeelden waarop de verdachte te zien was. Hierop droeg de man een opvallende blauwe pleister om zijn vinger en een wit polsbandje. Ook had hij scherpe inhammen. De man werd herkend en in de nacht na de diefstal op straat aangehouden. Sindsdien zat hij in voorarrest. Op het politiebureau bleek tevens dat de man ten tijde van de diefstal een gebiedsverbod voor drie maanden had.