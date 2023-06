Vijf maatschappelijke projecten uit Den Haag omstreken ontvangen bijdrage MenzisFonds

Verdeelde coalitie hangt aan een zijden draadje: hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Ja, de samenstelling is wat ongebruikelijk, maar met en in de Haagse coalitie leek er nooit zoveel aan de hand. Toch hangt de samenwerking precies 41 weken nadat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hun akkoord presenteerden, aan een zijden draadje en is het dikke crisis op het stadhuis. Hoe kwam het zo ver?