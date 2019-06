Vijf mensen onwel door chemische stof in zwembad Scheveningen

Chris Oomen wil door met Bronovo ziekenhuis: ‘Maar it takes two to tango’

6 juni Miljonair en zakenman Chris Oomen gelooft nog steeds in een overname van het Bronovo Ziekenhuis van HMC in Den Haag. Gesprekken moeten op korte termijn duidelijk maken of er stappen genomen kunnen worden, zei hij zojuist. ,,Het begint met een gesprek. Ik sta ervoor open om het te bespreken, maar it takes two to tango.’’