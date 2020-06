Vijf nieuwe sterfgevallen in Den Haag: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 5 juni.

• Er zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe opnames gemeld in Den Haag, in Rijswijk kwam er één nieuwe patiënt bij. In de omliggende gemeentes kwamen er geen nieuwe meldingen bij.

Ziekenhuisopnames (tot en met 5 juni) Den Haag 328

Rijswijk 36

Wassenaar 9

Voorschoten 9

Leidschendam-Voorburg 20

Delft 38

Pijnacker-Nootdorp 24

Zoetermeer 51

Westland 57

Midden-Delfland 4

• Het dodental in Den Haag is met vijf nieuwe sterfgevallen gestegen naar 229. In omliggende gemeentes bleef het aantal hetzelfde. Landelijk kwamen er vijftien doden bij. Daarmee beslaat het dodental van Den Haag een derde van het landelijke getal. Eerder liet een woordvoerder van GGD Haaglanden al weten niet te denken bij een stijging van een dag ‘Wat is er nu aan de hand'. ,,Het zijn toch dagkoersen.”

Overleden patiënten (tot en met 5 juni) Den Haag 229

Rijswijk 22

Wassenaar 12

Voorschoten 10

Leidschendam-Voorburg 15

Delft 12

Pijnacker-Nootdorp 16

Zoetermeer 12

Westland 30

Midden-Delfland 0

• In Sea Life Scheveningen zijn deze week hondshaaitjes geboren. Door de coronacrisis was het tijdelijk gesloten. Verzorgers werkten hard door om de dieren zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Sea Life is inmiddels weer open voor het publiek maar de haaitjes worden achter de schermen verzorgd en gevoed.

• Nederland kampt vandaag sinds honderd dagen lang met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naastgelegen Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld. Een dag later bleek ook een vrouw uit Amsterdam corona te hebben. Inmiddels staat de teller op bijna 47.000 gevallen, maar het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk veel hoger.