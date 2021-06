Vijf personen naar ziekenhuis na inademen van rook

Franken weet waar hij aan begint: ‘ADO is altijd al een wilde stier geweest’

26 juni Na twee jaar in de jeugd van ADO Den Haag volgde voor Giovanni Franken (43) de beloning. Hij is dit seizoen assistent van trainer Ruud Brood en heeft daarmee zijn eerste klus in het profvoetbal te pakken. ,,Gevoelsmatig is ADO nog steeds een heel grote club.”