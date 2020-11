Vijf personen overleden en 357 nieuwe besmettingen: lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

In Den Haag en omstreken zijn er in de afgelopen 24 uur 357 besmette personen bij gekomen. Gisteren waren dat er 384. In Den Haag gaat het om 161 nieuwe besmettingen, in Delft zijn het er 28, in Westland 60 en in Zoetermeer 38.



In totaal stierven er vijf mensen. Een Hagenaar, twee personen uit Leidschendam-Voorburg, een Delftenaar en een Westlander zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.