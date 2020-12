Vijf personen overleden en 364 nieuw besmettingen: Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 3 december.

In Den Haag en omstreken werden er in de afgelopen 24 uur 364 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren ging het om 370 nieuwe besmettingen. In Den Haag zijn er in het afgelopen etmaal 135 besmette personen gemeld. In Delft werden 34 nieuwe coronagevallen gemeld, in Westland 54 en in Zoetermeer 44.



Twee Rijswijkers, een Voorschotenaar, een Delftenaar en een Westlander zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in Nederland aan het licht komt, blijft maar schommelen. In de afgelopen 24 uur zijn 5641 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat is meer dan gisteren, toen ruim 4900 gevallen gemeld. Een dag eerder noteerde het RIVM iets meer dan 4000 bevestigde besmettingen.



Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

Verder in het coronanieuws

Grote zorgen bij artsen over wegblijven patiënten

Longarts Klaar Maas en chirurg-oncoloog Onno Guicherit in HMC missen te veel mensen die behandeld moeten worden voor kanker. Door corona zijn die bang om naar de huisarts of specialist te gaan. ,,Het is hier echt veilig.”

‘Het komt echt vanuit het hart’

Minima in Den Haag krijgen voortaan gratis mondkapjes. De gemeente Den Haag wil haar inwoners zo helpen met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De maatregel kost Den Haag ook niks. De herbruikbare mondkapjes worden namelijk gemaakt door vrijwilligers.

‘Tot het laatst hadden we hoop’

Het is 17 oktober als Florbela Baltazar Santos halsoverkop haar huis in Den Haag verlaat. Samen met haar twee zoons gaat ze achter haar zieke man Adelino (57) aan, die wegens plaatsgebrek naar Zwolle vervoerd wordt. Nu, zes weken later, is Florbela weer thuis in Den Haag. Zonder Adelino; hij verloor de strijd tegen het coronavirus.

‘Eerste gigapixel-museum ter wereld’, ofwel het Mauritshuis

Het spreekwoord ‘bij de pakken neerzitten’ lijkt niet te bestaan in het Mauritshuis. Al mogen bezoekers weer mondjesmaat naar binnen, het museum blijft investeren in digitale mogelijkheden.

‘70 procent van de plekken is inmiddels bezet’

De speciaal voor herstellende patiënten ingerichte afdelingen in verpleeghuizen beginnen snel vol te stromen. Inmiddels is 70 procent van de plekken bezet.

