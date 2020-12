Vijf personen overleden en 656 nieuwe besmettingen: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 24 december.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 656 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 676. In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 245 nieuwe coronagevallen bij. In Delft 43, in Westland 123 en in Zoetermeer 80.



Drie Hagenaars, een Rijswijker en een Westlander zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 245

Rijswijk + 31

Wassenaar + 13

Voorschoten + 21

Leidschendam-Voorburg + 47

Delft + 43

Pijnacker-Nootdorp + 37

Zoetermeer + 80

Westland + 123

Midden-Delfland + 16

Landelijk gezien

In heel Nederland werden er het afgelopen etmaal 11.555 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is ruim 1000 meer dan gisteren.

Verder in het coronanieuws

Topdrukte in teststraten voor kerst

In aanloop naar de feestdagen is het razenddruk in de snelteststraten in Den Haag en omstreken. Mensen nemen met kerst het zekere voor het onzekere. ,,Niemand wil z’n oude moeder met corona besmetten’’, zegt Wesley van Heugten, die een commerciële testlocatie heeft in Nootdorp.

Vaccinaties

Op het parkeerterrein van het ADO-stadion wordt volgende maand gestart met het toedienen van vaccinaties tegen het coronavirus aan mensen uit de Haagse regio. Mensen die in de zorg werken krijgen vanaf 18 januari de eerste prikken.

Ook de kerk lijdt onder corona

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de landelijke coronamaatregelen. Maar in Den Haag en omgeving houden de meeste kerken hun deuren gesloten of laten maar een beperkt aantal gelovigen toe. ,,We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe.’’

