Vijf tips om op stakingsdag van scholen erop uit te trekken

Gillis (11) zit in groep 8 van de Willemsparkschool in Den Haag en gaat morgenochtend met zijn vader mee naar werk. ,,We vinden het geen probleem dat de leraren gaan staken, dat is hun goed recht'', zegt vader Arthur van Dijk. ,,Het was wel even puzzelen hoe we Gillis konden opvangen, maar we hebben een oplossing gevonden.''



Ruilen

Moeder Nanette van Nierop vult hem aan. ,,Wij moeten allebei werken. Mijn middagdienst heb ik geruild en nu werk ik in de ochtend en in de avond. Zo kan ik in de middag gezellig met Gillis en een vriendinnetje naar het Gemeentemuseum. Dat is ook weer handig voor haar ouders.''



Door de staking in het basisonderwijs moeten ouders zelf opvang regelen. Organisaties schieten te hulp met leuke acties voor deze ongeplande vrije dag.