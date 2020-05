Vijf woningen ontruimd wegens brand Berberisstraat

Strandex­ploi­tan­ten hebben in Bloemen­daal ‘gehuild’ om 20.000 eu­ro-regeling: ‘Droevige steun’

20 mei Nederlandse strandexploitanten willen meer acties van het Rijk om hun gigantische verlies door de coronacrisis weg te kunnen poetsen. ,,De steun die we krijgen is droevig. Hier redden we het niet mee’’, aldus André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen, en Jacko Roest namens de strandondernemers in Hoek van Holland.