Vijf woningen zonder water na flinke brand in kelder van flat in Laak

Man die gereed­schaps­kis­ten stal aangehou­den dankzij alerte getuige, maar zijn handlanger is nog altijd zoek

Dat het loont om 112 te bellen als er sprake is van een verdachte situatie, is afgelopen zaterdag bewezen. Een oplettende buurtbewoner zag in de vroege morgen twee mannen met gereedschapskisten over de Okkernootstraat in Den Haag lopen. Hij vertrouwde het niet en belde gelijk het alarmnummer.

17:16