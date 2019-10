Vijfduizend jaar geleden werd Ötzi doodgeschoten, nu ligt hij in het Museon

Honderdste Delfts blauwe huisje van KLM is bijzonder Haags gebouw

19:55 Koning Willem-Alexander kan binnenkort zijn eigen paleis Huis ten Bosch in handen houden. Ter ere van het 100-jarig bestaan van luchtvaartmaatschappij KLM is maandag het honderdste Delfts blauwe huisje gepresenteerd. Het jubileumexemplaar is een miniversie van het woonpaleis van de koning en zijn gezin in Den Haag.