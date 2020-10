Vijftien coronademonstranten aangehouden op het Plein: ‘Pure intimidatie is dat’

Rol van politie bij demonstraties

Een woordvoerder geeft nog eens een toelichting op de rol van de politie: ,,De politie begeleidt in opdracht van de burgemeester demonstraties om de veiligheid voor demonstranten en de omgeving te bewaken. Daarom zijn we zichtbaar aanwezig en zijn we in contact met de demonstranten. Zo houden we een vinger aan de pols.”

Het politieoptreden is erop gericht om bij eventuele spanningen te de-escaleren, mocht het nodig zijn. ,,We treden op wanneer strafbare feiten worden gepleegd, gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de gezondheid van demonstranten of omstanders in gedrang komt. We streven ernaar dat vrijheid en veiligheid bij iedere demonstratie in balans zijn.”