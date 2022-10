Vijftien kandidaten melden zich aan voor burgemeesterschap Leidschendam-Voorburg

Extra open dag bij Wateringse Veld College: ‘Zelf proeven en ervaren doe je toch het liefste’

Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen dit jaar al in oktober binnenkijken tijdens een extra open dag bij het Wateringse Veld College, op de grens van Wateringen en Den Haag. Op dit moment is het onduidelijk of er in januari aangepaste coronamaatregelen zullen zijn en daarom houdt de school voor mavo, havo en vwo op zaterdag 15 oktober een extra open dag.

5 oktober