Vijftien maanden cel voor jaloerse auto-brandstichter

In vier maanden tijd moesten twee opeenvolgende auto’s van zijn vriendin, een auto van haar zus, en die van haar vader en haar latere nieuwe vriend het ontgelden . Ook drie vlakbij geparkeerde auto's van willekeurige slachtoffers raakten geblakerd. Aan een aantal slachtoffers moet de veroordeelde zo'n 7000 euro schadevergoeding of smartengeld betalen, heeft de rechtbank ook bepaald.

Vakantie

,,Het was uit woede en frustratie. We zouden nog samen op vakantie gaan, maar uiteindelijk ging ze met een ander'', zei de Hellevoeter tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Toen eiste het OM dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt een lagere straf op, onder meer omdat de verdachte vrij snel had bekend en openheid van zaken had gegeven, hij nog nooit eerder was veroordeeld en de rechtbank qua strafmaat zegt te hebben gekeken naar andere soortgelijke gevallen.