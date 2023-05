Vijftig euro voor parkeren in de straten bij het strand van Scheveningen: Terecht of belachelijk?

Torenhoge parkeerta­rie­ven in Schevenin­gen een feit: 50 euro, ongeacht hoelang je er staat

Toeristen die in Scheveningen in de wijken willen parkeren moeten sinds 1 mei meteen het dagtarief van vijftig euro betalen, ook al is het maar voor een half uurtje. Na jaren van klachten heeft Den Haag de torenhoge tarieven voor straatparkeren in de badplaats doorgevoerd.