Vijftig klanten erbij, nog honderden te gaan

In september begon een campagne om de zogeheten Kies! sociale supermarkt meer klanten te bezorgen. In de vier wijken waar de wagen staat (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Loosduinen) blijken elfduizend huishoudens niet meer dan een minimuminkomen te hebben. Daarbovenop kampen in sommige straten in Bouwlust en Vrederust veel huishoudens (85 procent) met betalingsachterstanden.



Op grond van deze cijfers zouden ze duizenden klanten moeten hebben, zei Kees Buist, projectleider van de sociale supermarkt toen. Wat hem betreft zijn de vijftig nieuwe huishoudens die er sindsdien bij zijn gekomen niet genoeg. Daarom zal worden onderzocht hoe de sociale super beter de arme gezinnen uit de wijken kan bereiken. ,,We hebben er ook de capaciteit voor.''